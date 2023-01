Paulo Cafôfo investigado por suspeita de viciação de contratos na Madeira

Paulo Cafôfo, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, está a ser investigado pelo Ministério Público.





A investigação diz respeito ao período em que foi presidente da Câmara do Funchal, entre 2013 e 2019, avança hoje o Correio da Manhã.

Paulo Cafôfo é suspeito de ter participado num alegado esquema de viciação da adjudicação de obras públicas a empresas privadas do setor da publicidade e da construção civil, como forma de financiar o PS Madeira.

Além do Funchal, as suspeitas envolvem também os municípios de Machico, Porto Moniz e Ponta do Sol. Em causa estarão crimes de corrupção, tráfico de influências, participação económica em negócio e abuso de poder.