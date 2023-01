Alunos e pais solidários com os professores em greve em Aveiro

A greve dos professores por distrito fechou, na segunda-feira, 150 escolas em Lisboa e, esta terça-feira, decorre em Aveiro. O protesto decorre nas escolas e no centro da cidade e tem o apoio de alunos e encarregados de educação.

A Escola Secundária Mário Sacramento, em Aveiro, esteve aberta, mas no exterior o protesto dos poucos professores que aderiram à greve resistiu à chuva e ao vento.

Com a solidariedade dos alunos, dizem que é também por eles que não desistem.

No segundo de 18 dias de greve por distritos convocada por oito sindicatos, os professores em greve das várias escolas de Aveiro concentraram-se na Praça Melo Freitas.

As negociações regressam esta quarta-feira em rondas de sindicatos separadas. A FENPROF senta-se na sexta-feira sem conhecer a proposta do Governo. Quer muito mais do que vinculação após três anos de trabalho não consecutivos.

O protesto que começou em Lisboa com uma adesão de 90% reforça a paralisação por tempo indeterminado convocada pelo STOP e a greve ao primeiro tempo de aulas do sindicato independente.