António Costa defende utilidade política do questionário do Governo, ao contrário de Sócrates

O primeiro-ministro assinalou esta quarta-feira que os membros do atual Governo já entregaram declarações de interesse e de rendimentos no Tribunal Constitucional e Parlamento, e afirmou que não leu o artigo em que José Sócrates o critica.

José Sócrates criticou a decisão de proceder a um questionário a candidatos ao Governo, num artigo do jornal Expresso. O ex-primeiro-ministro considera ser uma entrega do escrutínio de governantes ao Ministério Público.

Por sua vez, António Costa defendeu a utilidade política do questionário, mas entende que a aplicação aos atuais governantes já não é uma questão que lhe diga respeito.

“O questionário é uma ferramenta que foi criada para que eu próprio, quando escolho ministros, e os ministros, quando estes escolhem secretários de Estado, tenham mais informação devidamente estruturada na avaliação das escolhas. Os atuais membros do Governo, como eu próprio, já apresentámos as declarações que estão a ser sindicadas por entidades externas, umas no Tribunal Constitucional, outras na Assembleia da República”, assinalou.