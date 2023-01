Santana Lopes sugere a Montenegro que "é bom ter o retrovisor ao lado"

Luís Montenegro e Pedro Santana Lopes encontraram-se esta quinta-feira na Figueira da Foz, no âmbito do programa Sentir Portugal, que esta semana o líder do PSD dedica ao distrito de Coimbra.

Nenhum dos dois quis falar sobre o eventual regresso de Santana ao PSD, mas ambos manifestaram a convicção de que haverá outros reencontros no futuro.

Apesar de um querer ser primeiro-ministro e o outro nunca ter descartado a hipótese de um dia vir a ser Presidente, para já, o encontro é entre o líder do PSD e o presidente da câmara da Figueira, que há mais de 4 anos usa o crachá de independente.

Na visita à praia da Cova Gala, para alertar para o problema da erosão costeira, os jornalistas quiseram saber se Montenegro estaria disposto a dar um empurrão para o PSD local apoiar Santana na autarquia.

Santana referiu não querer "abusar" da visita do líder do maior partido da oposição e o líder social-democrata afirmou vagamente que estão “a trabalhar”.

Enquanto o líder do PSD trabalha, a pensar no futuro, há quem no partido ainda insista em lembrar o passado.

Ainda há uns dias, o próprio Santana Lopes sugeriu que Passos Coelho está a marcar posição para as presidenciais ou para o caso de a coisa correr mal a Montenegro.

Santana referiu que, quando se anda na estrada, “é bom ter o retrovisor ao lado, mas o essencial é olhar para a frente”.

Fica o conselho que, sendo sobre nada, serve para tudo.