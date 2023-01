Candidatos à liderança da Iniciativa Liberal confiantes na vitória

"Uma expectativa extraordinária, vamos ter uma convenção fantástica com grande debate de ideias. Estou absolutamente confiante [na vitória], temos um enorme apoio, e vamos partir daqui para transformar Portugal", afirmou.

O deputado e dirigente da IL chegou ao Centro de Congressos de Lisboa acompanhado de dezenas de apoiantes, sem bandeiras, mas com gritos de entusiasmo e, questionado pelos jornalistas, revelou o que espera desta reunião magna.

O candidato à liderança da Iniciativa Liberal (IL) Rui Rocha manifestou-se " absolutamente confiante " na vitória e afirmou que, se assim for decidido pelos órgãos do partido, até fará " quinze voltas ".

A Iniciativa Liberal começa este sábado a Convenção Nacional onde será votada a nova liderança do partido. Depois de João Cotrim de Figueiredo ter anunciado que se iria afastar da presidência da IL, três listas se apresentaram à corrida. Rui Rocha, Carla Castro e José Cardoso mostram-se confiantes na vitória.

"Eu vim aqui para ganhar à primeira volta e é esse o espírito com que estamos, mas nós estamos disponíveis para conversar sobre segunda volta", afirmou.

A candidata à liderança da Iniciativa Liberal, Carla Castro, manifestou um grau de confiança " muito elevado " na sua eleição, dizendo que veio para " ganhar à primeira volta " e vincou a importância da unificação do partido após a convenção.

"E a IL respondeu sempre com sucesso e crescimento", defendeu.

"Se for preciso faremos 15 voltas, o que é preciso é transformar o país", defendeu.

Questionado se admite que possa alterar-se o Regimento da Convenção para que haja uma segunda volta -- caso nenhum dos três candidatos obtenha 50% dos votos, como pretende um dos adversários, José Cardoso -, o deputado disse estar " disponível para tudo os que os órgãos do partido entenderem ".

Carla Castro diz ter sentido nos últimos dias "uma grande adesão pela parte de todos os membros" e mostrou-se certa de que "vai correr muito bem".

Interrogada sobre a sua permanência na bancada da IL no parlamento caso não ganhe as eleições internas, a dirigente disse ter sido "muito clara sobre a necessidade de unificação do partido" independentemente de quem ganhe.

"Aliás, nós temos aqui uma mensagem muito clara à frente desta convenção hoje justamente a dizer isto: nós no dia seguinte estaremos todos juntos a trabalhar por um Portugal mais liberal", disse, fazendo referência a um cartaz colocado à entrada do centro de congressos com uma fotografia sua e a frase 'Votos de uma excelente convenção, apoie quem apoiar. Segunda-feira estaremos todos juntos a trabalhar outra vez'.

Já quanto a possíveis dificuldades após a liderança de João Cotrim de Figueiredo, a deputada mostrou-se confiante de que a IL continuará a crescer.

"A IL sempre soube crescer nas mudanças de presidente e é isso que vai acontecer, nos vamos continuar a crescer", vincou.

Momentos depois da entrada de Carla Castro o número 1 da lista B ao Conselho Nacional, Nuno Simões de Melo, disse aos jornalistas que apoiava Carla Castro "a título pessoal".

José Cardoso dá ênfase às “ideias que traz” e recusa mover-se “por visibilidade pública”.

José Cardoso foi o primeiro candidato da Iniciativa Liberal a chegar ao Centro de Congressos de Lisboa. Apesar de ter sido o último a anunciar a candidatura e de não ser conhecido do público, sublinha que o mais importante são as ideias que traz.