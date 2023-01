Rui Rocha eleito novo líder da Iniciativa Liberal

Rui Rocha foi este domingo eleito novo líder da Iniciativa Liberal com 51,7% dos votos na VII Convenção do partido, a decorrer este fim de semana no Centro de Congressos de Lisboa.

Rui Rocha encabeçava a lista de continuidade. Na corrida à sucessão de João Cotrim Figueiredo apresentaram-se também os liberais Carla Castro e José Cardoso.

O novo presidente prometeu hoje uma transformação "muito rápida" no partido, dizendo querer prepará-lo para "as batalhas" que quer travar no país.

No discurso de encerramento da VII Convenção da IL, o deputado diz que ouviu os membros, quer durante a campanha interna, quer durante a reunião magna.

"O partido precisa de transformação, nós vamos fazê-la e vamos fazê-la de forma muito rápida. Queremos o partido pronto para as batalhas que queremos combater", disse.

Rui Rocha agradeceu ao presidente cessante e seu apoiante, João Cotrim Figueiredo, considerando-o "um líder extraordinário", mas também aos dois candidatos derrotados, Carla Castro e José Cardoso, pela "coragem cívica que demonstraram e ao modo como contribuíram para esta eleição".

"Para que não fiquem dúvidas, ao agradecer a Carla Castro e José Cardoso, conto com todos os liberais sem exceção. Todos os que queiram participar no futuro da IL. No futuro da IL, são todos muito bem-vindos, somos todos liberais, estamos cá para mudar Portugal", afirmou.

Iniciativa Liberal “vai continuar a liderar oposição”

Rui Rocha afirmou que o partido vai "continuar a liderar a oposição", considerando que o Governo do PS pode "agarrar-se ao poder", mas "está completamente esgotado e politicamente morto".

No discurso de vitória das eleições internas da IL, Rui Rocha garantiu que o partido "assume as suas responsabilidades" e vai "liderar a oposição" como considera que tem feito até aqui, dando o exemplo da posição em relação à TAP, do posicionamento sobre "os abusos da pandemia" e do foco no crescimento económico.

"O Governo pode agarrar-se ao poder, mas o Governo do PS está completamente esgotado, está politicamente morto e fomos nós que o declarámos com a moção de censura", afirmou.

O novo presidente reiterou o objetivo da campanha de alcançar 15% caso as eleições legislativas aconteçam quando planeado, assegurando que o partido se compromete a "acabar com o bipartidarismo" que é "nefasto para Portugal".