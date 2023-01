Iniciativa Liberal vai votar o 4.º presidente da história do partido

Os 2.300 membros inscritos na VII Convenção Nacional da IL vão este domingo votar para escolher o novo presidente liberal, concorrendo à sucessão de João Cotrim Figueiredo os deputados Rui Rocha e Carla Castro e o conselheiro nacional José Cardoso.

O último dia da reunião magna vai desfazer a dúvida sobre quem será o quarto presidente da história do partido com pouco mais de cinco anos, depois de o sábado ter sido dedicado à discussão das moções e troca de críticas entre as listas concorrentes.

Já depois do jantar do primeiro dia, a reta final da discussão das moções de estratégia ficou marcada por um "pingue-pongue" entre Rui Rocha e Carla Castro, depois de a lista da candidata ter falado de um "cheiro a mudança" e o candidato se ter focado no discurso para o país.

A divisão e a incerteza quanto ao desfecho destas eleições foram notórias ao longo do primeiro dia, tendo em conta a reação da sala aos diferentes discursos de cada uma das listas.

