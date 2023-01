Carris Metropolitana com falhas em várias zonas de Lisboa

Os passageiros da Carris Metropolitana continuam a criticar o novo serviço de autocarros da grande Lisboa. Queixam-se de viagens suprimidas e de sucessivos atrasos.

Os autocarros circulam cheios e por vezes nem chegam a parar. Em Sacavém, os passageiros já sabem que de manhã e ao final do dia os horários nem sempre são cumpridos.

As queixas duram há quase um mês, altura em que a Carris Metropolitana chegou à zona norte da grande Lisboa. Os autocarros são novos, a imagem está mudada e até os números das carreiras foram alterados.

Os passageiros reconhecem melhorias, sobretudo no conforto, mas não deixam de apontar críticas ao serviço.

Em média 300 mil pessoas circulam nos novos autocarros. Mas o novo serviço está com falhas em várias zonas de Lisboa.

A federação dos sindicatos dos transportes e comunicações diz que o problema está na falta de motoristas.

À SIC, a empresa reconhece problemas e garante que têm sido feitos acertos diários para melhorar a mobilidade dos utentes.

A Carris Metropolitana foi criada para agregar os operadores privados de autoucarros da grande Lisboa. Atua em 4 zonas e arrancou na margem sul no verão do ano passado. Também nessa altura houve queixas. Foi entretanto feito um reforço na oferta com a criação de 5 novas linhas no distrito de Setúbal..