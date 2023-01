Temperaturas negativas mantêm Bragança e Guarda sob aviso amarelo

Os distritos de Bragança e Guarda vão manter-se em aviso amarelo até este sábado devido ao frio. Para esta quinta-feira, são esperadas temperaturas mínimas a rondar os -4.Cº.

Em entrevista à SIC, Madalena Rodrigues, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), disse que, apesar de o alerta se prolongar em Bragança e na Guarda, “é possível que se estenda a outros distritos do interior”.

As autoridades pedem que os cuidados sejam redobrados, especialmente para a população mais vulnerável. O inverno chega agora em força depois de um período de temperaturas amenas e atípicas para a época. Em Portugal Continental, prevê-se que o frio continue, pelo menos, até ao início da próxima semana.