Cheias: Clube de Algés necessita de 500 mil euros para requalificar pavilhão desportivo

O pavilhão desportivo do Sport Algés e Dafundo, em Oeiras, foi uma das muitas infraestruturas afetadas pelas cheias de dezembro. O espaço está ainda parcialmente inutilizável e a reabertura foi já adiada para fevereiro.

A forte chuva que assolou vários pontos do país, no passado mês, causou estragos em ruas, lojas, casas e vários tipos de infraestruturas.

Algés, no concelho de Oeiras, foi uma das localidades mais afetadas pela violência da precipitação. Dezenas de habitantes ficaram desalojadas, e uma pessoa chegou mesmo a morrer.

Passado um mês, as obras de requalificação dos espaços continuam em andamento, mas muitas delas parecem não estar perto de chegar ao fim.

Responsáveis falam em obras no valor de 500 mil euros

O Sport Algés e Dafundo viu o seu pavilhão desportivo ser alagado e necessita agora de 500 mil euros para reparar os estragos, segundo os responsáveis do clube.

Alexandra Bessone, vice-presidente do Sport Algés e Dafundo, revela que falta colocar a piscina em funcionamento e, para isso, espera contar com verbas provenientes da Câmara Municipal de Oeiras e de um crowdfunding (financiamento coletivo).

Refere que, até à data, o "único apoio" que o clube recebeu do município foi “a recolha do entulho e a disponibilização de algumas facilidades noutras piscinas do concelho”.

Dois dos três pisos necessitam de ser requalificados

Alexandra Bessone diz que os três pisos do pavilhão foram alagados, mas que o ginásio, localizado na cave, já se encontra totalmente recuperado e à disposição dos atletas.

Ficam a faltar intervenções, segundo a vice-presidente, na piscina, localizada no rés do chão, e ainda noutro ginásio, localizado no primeiro andar, que serve os atletas de judo.