Freguesia de Benfica avança com referendo sobre estacionamento

Os moradores da freguesia de Benfica, em Lisboa, queixam-se da falta de lugares para os carros e apelam a soluções. Por esse motivo, vão decidir, através de um referendo local, se o estacionamento na zona deve começar a ser pago.

Diariamente os moradores de Benfica cruzam-se com um cenário composto por carros em segunda fila, mal parados em cima do passeio ou em lugares proibidos.

Há muito que os moradores tentam arranjar uma solução. Primeiro foi criada uma petição a pedir que o estacionamento começasse a ser pago, só que os moradores não chegaram a um consenso e foi criada uma outra petição para travar a entrada da EMEL.

32 mil moradores votam no dia 12 de fevereiro

Perante a indecisão dos residentes, a Junta de Freguesia avançou com um referendo. 32 mil moradores vão decidir, no próximo dia 12 de fevereiro, se concordam com a entrada de parquímetros nas zonas de estacionamento de duração limitada de Benfica.

Os moradores pedem mais estacionamentos e a Junta já apresentou à Câmara de Lisboa um projeto para a criação de quase dois mil novos lugares.