Moreira da Silva considera lamentável presença do PSD na Convenção do Chega

"Considero lamentável a presença do PSD na Convenção do Chega. É uma inaceitável normalização de um partido racista, xenófobo, extremista", escreveu Jorge Moreira da Silva, candidato derrotado pelo atual presidente social-democrata, Luís Montenegro, nas últimas diretas do partido em 28 de maio de 2022.

O ex-dirigente social-democrata Jorge Moreira da Silva lamentou este domingo a presença do PSD na sessão de encerramento da V Convenção Nacional do Chega, em Santarém, considerando que normaliza um "partido racista".

Moreira da Silva repetiu as suas afirmações nas diretas do PSD em maio do ano passado: Com o Chega "nunca, jamais, em tempo algum. Viola os nossos valores e princípios. E nisso não se transige".

O PSD esteve representado no encerramento da V Convenção Nacional do Chega, que decorreu em Santarém entre sexta-feira e hoje, pelo seu vice-presidente Miguel Pinto Luz.

Jorge Moreira da Silva foi ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia no governo liderado por Pedro Passos Coelho e vice-presidente do PSD. Foi também deputado e consultor do ex-Presidente da República Cavaco Silva,