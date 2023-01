Alunos de Viseu plantam 500 árvores em projeto de cidadania

Alunos do ensino profissional de Viseu plantaram, esta segunda-feira, quase quinhentas árvores. O projeto de cidadania traduziu na prática a ambição destes jovens em intervir na defesa do planeta.

Este foi um dia de aulas bem diferente, já que os livros ficaram na escola. Os alunos da Escola Profissional Mariana Seixas pegaram em enxadas para abrir buracos e plantar árvores.

A matéria desta aula no monte de Santa Luzia, em Viseu, é como dar um exemplo real do muito do que esta geração fazer pelo ambiente, além das palavras de ordem e manifestações.

Este projeto de cidadania nasceu nas salas de aula e chegou ao terreno com o apoio da autarquia. O resultado são quase 500 árvores plantadas numa das principais manchas verdes do concelho.

Quase 60 alunos tiveram a experiência real de uma das muitas ações que podem fazer na defesa do planeta.

Quantos jovens voltarão a repetir a experiência não se sabe, mas pelo menos a semente já foi lançada em cada um deles.