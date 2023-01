Do peso de Inês Sousa Real à bandeira LGBTQIA+: Chega tentou mostrar-se mais maduro, mas falhou

Os opositores de André Ventura e os militantes mais radicais foram excluídos das listas de delegados que estiveram na 5.ª convenção do partido. O objetivo era mostrar um Chega mais maduro, unido e democrático e controlar as intervenções políticas. Mesmo assim, apareceram discursos misóginos e homofóbicos.

“Aconselhamos Inês Sousa Real a não ter tão vegan, porque não lhe faz bem”, afirmou João Tilly, conselheiro número um do Chega, prosseguindo com gestos insultuosos referentes ao peso da líder do PAN.