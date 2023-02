Desaparecimento de menor e dependência de jogo online. Quais os sinais a que os pais devem estar atentos?

Uma menor que tinha desenvolvido uma dependência de jogos online esteve desaparecida durante oito meses. A jovem estaria “bem tratada” e a Polícia Judiciária adianta que a menor não terá sido obrigada a ficar fechada em casa. Para o psicólogo forense, Mauro Paulino, o caso pode ser revelador de um tipo de comportamento que vem da dependência e deve, por isso, servir de alerta aos pais e educadores.

Neste caso é preciso traçar o perfil da jovem, mas também do suspeito. Sob análise devem estar as suas “motivações e características que o levaram a que se desse ao trabalho de aceitar uma menor na sua casa”-

“Para além da questão do rapto, eventualmente a investigação criminal poderá também vir a revelar questões relacionadas com atos sexuais com a adolescente”, entende o psicólogo Mauro Paulino.