A cantora Shakira confirmou a traição do ex-companheiro, Gerard Piqué, através de um detetive que contratou, após desconfiar da infidelidade. São novos dados após a separação da cantora e do ex-jogador de futebol, anunciada em junho de 2022.

Foram 12 anos de uma história de amor que chegou ao fim. Mas oito meses depois da separação, ainda surgem novos dados sobre os motivos. A desconfiança começou a propósito de uma compota, algo que não era consumido nem pelos filhos do casal nem pelo jogador de futebol. No entanto, a confirmação só terá chegado com a ajuda de um detetive contratado por Shakira, avança o jornal espanhol El Mundo, que cita o programa Cuatro al día.

O detetive terá acompanhado Piqué a cada passo, numa altura em que ficou fora de casa durante duas semanas. Foi aí que descobriu que estava a conhecer Clara Chía Marti, a namorada atual, e chegou mesmo a fotografá-los.

Mesmo depois da traição, Shakira terá dado um voto de confiança ao marido e sugeriu terapia de casal, mas o jogador de futebol terá recusado.

Separação (e indiretas)

Piqué e Shakira anunciaram a separação em junho de 2022, depois de uma relação de 12 anos. Na altura, tanto a cantora como o futebolista decidiram não avançar com detalhes sobre os motivos que levaram à separação.

No entanto, uma música da colombiana, onde deixa vários recados, veio dar força a rumores que indicavam uma alegada traição: "Desculpa, eu já apanhei outro avião. Não volto aqui, não quero outra deceção. Tanto que te dás por campeão e, quando eu precisei de ti, foste a tua pior versão", começa por cantar a colombiana num vídeo intitulado "BZRP Music Sessions #53".

"Desejo-te boa sorte com a minha suposta substituta. Trocaste um Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Casio", atira ainda.

O jogador de futebol respondeu: referindo-se, de forma indireta, a uma parte da música em que Shakira acusa o ex-companheiro de ter "trocado um Rolex por um Casio", Piqué anunciou uma parceria com a marca de relógios, acrescentando que os Casio "são relógios para a vida toda".

O antigo futebolista foi ainda filmado a chegar à Kings League ao volante de um Twingo. E o que é que um carro tem a ver com Shakira? Na mesma música, a artista acusa o ex-companheiro de trocar um "Ferrari por um Twingo".