Shakira lança canção repleta de recados para Piqué

Shakira lançou uma nova música, esta quinta-feira, onde deixa vários recados ao ex-companheiro, Gerard Piqué. O novo tema, editado em colaboração com o DJ argentino Bizarrap, não deixa margem para dúvidas: tem referências ao novo relacionamento do jogador espanhol, à sogra, à imprensa e até a alegadas dívidas.

“Desculpa, eu já apanhei outro avião. Não volto aqui, não quero outra deceção. Tanto que te dás por campeão e, quando eu precisei de ti, foste a tua pior versão”, começa por cantar a colombiana num vídeo intitulado “BZRP Music Sessions #53”.

O vídeo, publicado hoje no Youtube, conta com mais de 31 milhões de visualizações em menos de 24 horas e está em primeiro lugar nas tendências da plataforma.

Piqué e Shakira anunciaram a separação em junho de 2022, depois de manterem uma relação ao longo 12 anos. Na altura, tanto a cantora como o futebolista decidiram não avançar com detalhes sobre os motivos que levaram à separação. Agora, a nova música da colombiana vem dar força a rumores que indicavam uma alegada traição.

"Desejo-te boa sorte com a minha suposta substituta. Trocaste um Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Casio”, atira Shakira.

A canção conta com outras referências fortes a Piqué, incluindo um trocadilho com o nome do jogador: “eu só faço música, perdão se te sal-pique”.