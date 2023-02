Violência nas claques: 30 detidos ouvidos em tribunal

Vão ser ouvidos em tribunal, esta quinta-feira, os 30 detidos associados a claques do Benfica e Sporting. As detenções ocorreram no âmbito da operação “Casuais”, levada a cabo, esta quarta-feira, pela PSP. O primeiro grupo já foi levado do comando metropolitano de Lisboa, onde os detidos passaram a noite, para o Tribunal de Instrução Criminal, no Campus de Justiça.

A primeira carrinha saiu da comando metropolitano de Lisboa da PSP ainda não eram 09:00. Estava previsto que os 30 detidos começassem a ser ouvidos logo pela manhã.

Os detidos respondem por crimes violentes e graves que ocorreram em abril de 2022, nas imediações dos estádios do Benfica e do Sporting, envolvendo um jovem de 16 anos e agentes da polícia. São ainda acusados de participação em rixa, desobediência e roubo.

Entre os detidos - todos homens e jovens - foi confirmado haver membros da claques No Name Boys (Benfica) e Juve Leo (Sporting). A investigação da polícia foca-se nos chamados “casuais” – um movimento ligado ao fenómeno desportivo em que indivíduos radicais manifestam comportamentos violentos antes, durante e depois dos jogos de futebol.

Um dos suspeitos foi detido em flagrante delito por posse de arma de fogo. Foi ainda apreendida outra arma de fogo, drogas e objetos pirotécnicos.