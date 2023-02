Rotação de maternidades a longo prazo é "insustentável", diz especialista

A rotação das maternidades na Grande Lisboa deverá terminar no final de março. O Governo e a direção-executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão a preparar um outro modelo de funcionamento.

As escalas das urgências de obstetrícia e ginecologia na Grande Lisboa estão feitas até ao final de março.

O funcionamento continuará a ser alternado às sextas-feiras, sábados e domingos, que é o período mais crítico nas escalas para a grande maioria dos hospitais.

Este fim de semana vai estar aberto o bloco de partos do Garcia de Orta, o de São Francisco Xavier e do Beatriz Ângelo.

No entanto, no próximo fim de semana encerram e abre a Maternidade do Amadora-Sintra e do Hospital de Vila Franca de Xira.

A funcionar estará sempre o Hospital de Santa Maria e a Maternidade Alfredo da Costa. Até março, o plano está definido, mas o objetivo é criar um modelo mais viável.

O coordenador da Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos admite que a medida é “insustentável e tem muitas limitações”.

As alterações ao modelo de funcionamento ainda estão a ser estudadas e poderá continuar a ser provisório, porque continua a existir falta de médicos no SNS, mas o encerramento definitivo de algumas maternidades não é para já uma opção.