Encontrado corpo em estado "muito avançado" de decomposição em Alcobaça

Um corpo em "estado muito avançado" de decomposição foi encontrado este sábado a sul da Ponta do Facho, em Alcobaça, informou a Autoridade Marítima Nacional.

"O alerta foi dado por um homem que estava a praticar pesca lúdica (...). A Polícia Marítima solicitou a nossa ajuda para retirar o corpo do local", explicou à agência o comandante dos Bombeiros Voluntários de São Martinho, João Bonifácio.

O comandante dos Bombeiros de São Martinho do Porto contou que "o corpo estava em estado muito avançado de decomposição, também fruto de estar sujeito à água e ao sol, mas tudo indica que se trata de um sujeito do sexo masculino".

"Fizemos a recuperação do corpo que se encontrava na linha de água, numa zona de muito difícil acesso, porque se tratava de uma ravina, mas fizemos o resgate para a parte superior de São Martinho do Porto", contou o comandante à agência Lusa.

Fonte da Polícia Judiciária de Leiria, que foi chamada ao local, confirmou tratar-se de "um cadáver do sexo masculino", indicando à Lusa que "o corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal para se proceder à sua identificação".

Segundo uma nota de imprensa da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido "pelas 10:25, através de um popular que se encontrava na zona, a informar para a presença de um corpo a flutuar a sul da Ponta do Facho".

"À chegada ao local, constatou-se que se tratava de um corpo em avançado estado de decomposição. (...) Foi contactado o Ministério Público, tendo o óbito sido declarado no local pelo delegado de saúde", lia-se no comunicado.

No local estiveram elementos do comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, dos Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto, da Polícia Judiciária, assim como dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça, que transportaram o corpo para Leiria.