Suspeitos que agrediram imigrante em Olhão estão identificados, garante MAI

O ministro da Administração Interna informa que foram identificados alguns dos autores da agressão ao imigrante nepalês em Olhão, no Algarve. O ministro José Luís Carneiro descreve o comportamento do grupo de jovens responsável pela agressão como “inadmissível e inaceitável”.

Depois de ter sido agredido com pauladas e pontapés por todo o corpo, Nirmal só voltou à rua Vasco da Gama uma semana depois do ataque. Um dos agressores ainda tentou atear fogo ao cabelo do nepalês. Saiu, pela primeira, na quinta-feira à tarde quando o vídeo se tornou viral e os amigos o foram buscar para apresentar queixa à PSP. O grupo que o cercou a 25 de janeiro, filmou e colocou o vídeo nas redes sociais.

Em Olhão, há imagens de videovigilância na rua e já se sabe que os atacantes são jovens locais entre os 16 e 19 anos.