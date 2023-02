Apreendidas 15 toneladas de haxixe no Algarve em apenas uma semana

Há dois meses que o movimento de embarcações de tráfico de droga na Costa Sul está imparável. No sábado foi apreendida uma lancha rápida e outra escapou. Este domingo, a autoridade marítima apreendeu mais um semirrígido de alta velocidade ao largo do Algarve. As autoridades dizem que os traficantes estão mais violentos. Na noite passada, abalroaram uma lancha da polícia marítima, ferindo dois agentes e fazendo cair à água outros dois.

Os traficantes desfizeram-se do haxixe quando deram pela aproximação da polícia. Depois de se livrarem da droga, passaram literalmente em cima da embarcação da autoridade marítima.

As autoridades conseguiram deter três indivíduos que estavam noutra lancha.

Na mesma zona foi detetada e apreendida uma nova lancha, sem ninguém a bordo.

Na última semana, antes dos últimos episódios, já tinham sido apreendidos mais de 13 toneladas de haxixe ao largo do Algarve e feitas as 16 detenções.

A autoridade marítima, Marinha, Força Aérea e Polícia Judiciária têm-se multiplicado em esforços para o patrulhamento da área que anda entre as 60 e as 100 milhas a sul da costa algarvia.

Há cerca de duas semanas, uma embarcação da unidade de controlo costeiro da GNR ficou com danos estruturais no motor, devido às manobras a alta velocidade, quando perseguia a duas lanchas perto da ilha da Armona.