Exames nacionais no secundário: o que muda com o novo modelo?

O Governo anunciou esta segunda-feira o novo modelo para conclusão do ensino secundário, mantendo a realização dos exames nacionais, mas com algumas novidades. Conheça também neste artigo o calendário das provas.

Exames nacionais mantêm-se: Português obrigatório e dois à escolha

Os exames nacionais vão continuar a existir e a ser necessários para a conclusão do ensino secundário. O que muda: o exame de Português passa a ser obrigatório e os alunos poderão escolher as disciplinas dos outros dois. No total, os alunos terão que realizar três exames nacionais.

Quanto valerão os exames nacionais?

Também há novidades no peso dos exames que, atualmente, valem 30% para a nota final da disciplina. O que muda: o peso diminui, passando os exames nacionais a valer 25% da classificação final de cada disciplina.

Em relação ao acesso ao ensino superior, os exames nacionais terão um peso mínimo de 45% na média de candidatura. Haverá um “mínimo de dois exames”, que serão definidos pelas instituições e em função dos cursos. A ministra do Ensino Superior remete mais detalhes para a apresentação, na sexta-feira, do novo modelo de acesso.

Peso das disciplinas também muda: haverá disciplinas a valer mais

O novo modelo para conclusão do ensino secundário prevê ainda pesos diferentes para as disciplinas, consoante se forem lecionadas nos três anos de secundário, em dois ou apenas num.

Significa que uma disciplina trienal, como é o caso de Português, terá um peso superior na média final dos alunos. O contrário acontecerá com a disciplina, por exemplo, de Aplicações Informáticas, que terá um peso menor dado ser lecionada apenas num dos anos.

Quando entram em vigor as novas regras?

As alterações impostas pelo novo modelo entrarão em vigor em diferentes fases. Saiba que para já não há alterações. Este ano letivo mantêm-se as condições dos últimos anos de pandemia, de forma a evitar uma disrupção a meio do ano.

No próximo ano letivo, “os alunos que este ano entraram no 10.º ano já terão um modelo de conclusão do secundário com as provas finais a ter este efeito”. No entanto, a ponderação relativa das disciplinas só entrará em vigor “para os alunos que no próximo ano letivo entrem no 10.º ano”, explicou o ministro da Educação.

As alterações foram apresentadas esta segunda-feira em conferência de imprensa, no Ministério da Educação, em Lisboa, pelos ministros da Educação, João Costa, e da Ciência e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

O calendário dos exames nacionais para o ano letivo 2022/2023

Primeira fase - 11.º ano:

19 junho - 14:00: Mandarim (848)

20 junho - 09:30: Geografia A (719)

20 junho - 14:00: História da Cultura e das Artes (724)

21 junho - 09:30: Biologia e Geologia (702)

21 junho - 14:00: Francês (517)

22 junho - 14:00: Espanhol (547) / Espanhol (847)

23 junho - 09:30: Economia A (712)

23 junho - 14:00: Alemão (501)

26 junho - 09:30: Física e Química A (715)

26 junho - 14:00: Literatura Portuguesa (734)

27 junho - 09:30: Filosofia (714)

28 junho - 09:30: Matemática B (735) / Matemática Aplicada às Ciências Sociais (835)

28 junho - 14:00: Latim A (732)

30 junho - 14:00: Inglês (550)

3 julho - 09:30: Geometria Descritiva A (708)

3 julho - 14:00: História B (723)

Primeira fase - 12.º ano:

19 junho - 09:30: Português (639) / Português Língua Segunda (138) / Português Língua Não Materna (839)

22 junho - 09:30: História A (623)

28 junho - 09:30: Matemática A (635)

30 junho - 09:30: Desenho A (706)

Segunda fase - 11.º ano:

20 julho - 09:30: Física e Química A (715) / Literatura Portuguesa (734)

20 julho - 14:00: Economia A (712) / Latim A (732)

21 julho - 14:00: Geografia A (719) / História da Cultura e das Artes (724)

24 julho - 09:30: Matemática B (735) / Matemática Aplicada às Ciências Sociais (835)

24 julho - 14:00: Filosofia (714)

25 julho - 09:30: Geometria Descritiva A (708) / História B (723)

25 julho - 14:00: Biologia e Geologia (702)

26 julho - 09:30: Inglês (550)

26 julho - 14:00: Alemão (501) / Espanhol (547) / Espanhol (847) / Francês (517) / Mandarim (848)

Segunda fase - 12.º ano:

21 julho - 09:30: Português (639) / Português Língua Segunda (138) / Português Língua Não Materna (839)

24 julho - 09:30: Matemática A (635)

25 julho - 09:30: História A (623)

25 julho - 14:00: Desenho A (706)

[Nota: Sugerimos a consulta do calendário no site oficial do IAVE, para confirmação das datas e/ou possíveis alterações].