Fim dos exames nacionais gera desacordo entre ministros

O fim dos exames nacionais no final do secundário está a ser bastante contestado e o novo modelo de avaliação e de acesso ao Ensino Superior ainda não foi apresentado pelo Governo, mas deverá ser conhecido esta semana.

Com a pandemia, os exames nacionais foram suspensos, mas tudo indica que esta medida está em cima da mesa do Governo para passar a definitiva.

Até 2020 estas provas contavam para a conclusão do ensino secundário e, ao mesmo tempo, serviam também para as contas do alunos que concorriam ao Ensino Superior.

Para muitos, uma avaliação nacional no fim do 12º ano é determinante.

O jornal Público avançou na semana passada que há uma divisão no Governo com o Ministério da Educação a querer acabar com os exames nacionais obrigatórios e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino superior a querer até aumentar o peso destas provas no nota de candidatura à universidade.

A SIC contactou os dois ministérios, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.

Luís Marques Mendes no comentário semanal de domingo na SIC pede ao presidente da república que esteja atento.

Em causa, nesta nova proposta de acesso ao Ensino Superior, poderá estar também os chamados contingentes especiais que asseguram o número de vagas para determinados grupos de estudantes.

Em análise deverá estar a hipótese de, por exemplo, haver uma redução de 3,5 para dois por cento no número de lugares reservados para estudantes da Madeira e dos Açores, algo que não está a ser bem recebido nos dois arquipélagos.