A empresa Ascendi cobrou indevidamente uma portagem da A13 a vários condutores. Esclarece, entretanto, que se tratou de um erro informático e que vai devolver o dinheiro.

A passagem em autoestrada, desde que seja num só pórtico, não é cobrada. No entanto, ao final do mês, vários clientes notaram que a Ascendi lhes tinha cobrado uma passagem num só pórtico da A13.

O esclarecimento da Ascendi

Depois de muitas queixas, o município de Ferreira do Zêzere exigiu um esclarecimento à empresa. De acordo com a Ascendi, a cobrança indevida tratou-se de um erro informático e os clientes vão ser reembolsados.

“Informamos que, entre os dias 1 e 6 de janeiro de 2023, decorrente de uma anomalia de sistema já corrigida, não foram consideradas as isenções ao tráfego local devidas aos clientes da Autoestrada A13 que percorreram aquela via em percurso de apenas um pórtico de portagens”, lê-se na nota publicada no site da empresa.

“Lamentamos o sucedido e reiteramos que a anomalia foi corrigida, não tendo afetado viagens noutras datas além das acima referidas”, acrescenta a Ascendi.

Como será feito o reembolso?

Quem tiver Via Verde, verá o valor novamente creditado. Quem pagou via CTT ou Payshop, terá que entrar em contacto com a Ascendi para pedir a devolução do dinheiro.

O pedido pode ser feito através dos seguintes meios: