Há senhorios portugueses que não sobem rendas há anos: "Sinto-me a fazer o correto"

Numa altura em que os preços do arrendamento têm subido e a oferta caído, há senhorios que resistem à tendência e mantêm o valor das rendas inalterados. É o caso de Sérgio Rodrigues, investidor e especialista em finanças pessoais, de 35 anos, que reside no Porto e tem dois imóveis a arrendar em grandes centros urbanos: um T2 num condomínio na Amadora (distrito de Lisboa) e um T0 em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto).

Foi em fevereiro de 2020 que iniciou o contrato de arrendamento, por 750 euros/mês, com a inquilina que habita o apartamento na Amadora. Mas a pandemia chegou, a arrendatária ficou desempregada e estava a pensar abandonar a casa. Sérgio propôs baixar a renda para 500 euros até ao fim de 2020, altura em que fariam uma reavaliação da situação.

"No final do ano, a inquilina já tinha um novo trabalho mas com rendimentos mais baixos, pelo que mantivemos os 500 euros. E ficou nesse valor até dezembro de 2022", contou à SIC Notícias.

Só em janeiro deste ano é que propôs à arrendatária um aumento de 2%, conforme o decreto-lei aprovado, subindo a renda para os 510 euros - ainda assim, abaixo do valor de mercado. Na freguesia onde se insere o T2 de Sérgio, os preços das rendas subiram mais de 20% no último ano, segundo o site do Idealista.