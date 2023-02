Presidente Marcelo elogia participação das Forças Armadas em missões de proteção civil

O Presidente da República elogiou a participação das Forças Armadas em missões de proteção civil, considerando que esse envolvimento se consolidou na última década e constitui uma "mudança histórica".

Marcelo Rebelo de Sousa falava na sede da Liga dos Bombeiros Portugueses, em Lisboa, numa cerimónia em que esta instituição homenageou e atribuiu várias distinções honoríficas às Forças Armadas, pela cooperação ao longo de décadas e em particular no combate à covid-19.

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas manifestou "o apreço nacional por um gesto de justiça e também por um sinal de unidade numa causa que é de todos", congratulando-se com "o reconhecimento do papel das Forças Armadas na atuação conjunta com os bombeiros portugueses".

"É indesmentível a realidade, que a última década consolidou, de maior e bem-sucedido envolvimento das nossas Forças Armadas nas missões de proteção civil as mais variadas ao serviço de Portugal", considerou.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "essa mudança histórica, ultrapassando visões anteriores que encaravam com reserva empenhamentos tidos por excessivos das Forças Armadas numa área em que a sua experiência de planeamento, de organização, de logística e de execução, era e é essencial".

"Essa mudança histórica, dizia, acentuou-se a partir de 2017, 2018. E conheceu no chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), senhor almirante António Silva Ribeiro, protagonista com visão, com entusiasmo e com consistência", acrescentou.

O Presidente da República saudou este reconhecimento por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses, referindo que esta homenagem acontece "antes mesmo do termo do mandato do senhor almirante António Silva Ribeiro" como CEMGFA e tem uma dimensão institucional e outra pessoal.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, e o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, assistiram a esta cerimónia.

Marcelo Rebelo de Sousa realçou estas presenças e no fim do seu curto discurso, deixou uma mensagem de apelo à "unidade de ação no futuro", defendendo que "o que mais conta é a vastidão da labuta comum, em que todos cabem, conjugando diversas sensibilidades e contributos, sabendo distinguir essencial do acessório".