O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, considerou esta terça-feira em Setúbal que a privatização da TAP é "um crime económico", na sequência da revelação do ministro das Finanças de que o processo irá em breve a Conselho de Ministros.

"A TAP precisa de ser uma empresa pública que responda às necessidades do país, mas uma empresa pública com critérios de gestão pública. E não uma empresa pública com critérios de gestão privada. Foram esses critérios de gestão privada que permitiram esta comoção nacional - desculpem lá o termo - sobre os 500.000 euros de indemnização, sobre os não sei quantos milhões de euros de bónus, sobre as indemnizações anteriores, que ainda não são conhecidas", acrescentou o líder comunista.