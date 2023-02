Centenas de professores em protesto junto ao Palácio da Vila, em Sintra

Centenas de professores do concelho de Sintra manifestaram-se, esta manhã, para exigir dignidade na profissão. Vinte agrupamentos de escolas aderiram ao protesto. Milhares de alunos ficaram sem aulas.

A chuva da manhã desta quarta-feira, em Sintra, não impediu que centenas de professores se manifestassem, em defesa da escola pública, junto ao Palácio da Vila. Um protesto organizado apenas por docentes.

Se as prioridades do Ministério da Educação não mudarem, os docentes admitem não parar a luta.

Greves por distritos terminam no Porto



As greves por distrito dos professores terminaram esta quarta-feira, no Porto, com uma concentração na Praça D. João I. O impasse nas negociações entre sindicatos e Governo vai levar a mais protestos dos docentes, durante o ano letivo.

As greves distritais dos professores, convocadas por várias organizações sindicais, chegaram ao fim. Foram semanas de protesto de norte a sul do país, que começaram a 16 de janeiro na praça do Rossio, em Lisboa, e terminaram esta quarta-feira na Praça D. João I, no Porto.

Terminadas as greves distritais, está agora marcada para o próximo sábado uma manifestação nacional nas ruas de Lisboa.