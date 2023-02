PRR: Comissão deteta problemas na execução dos fundos

A comissão nacional de acompanhamento do PRR detectou vários problemas na execução dos fundos europeus. O relatório, que vai ser tornado público na próxima semana foi apresentado esta quarta-feira a António Costa e à ministra Mariana Vieira da Silva.

António Costa tem feito questão de pôr as mãos à obra desde o início do ano, todas as semanas, acompanhado por ministros ou secretários de Estado, como uma espécie de roteiro do PRR para mostrar ao país como vão os investimentos financiados pelos fundos europeus.

Um mês depois é o próprio Presidente da República a dizer que também quer ir para o terreno. Há dois anos a ministra Mariana Vieira da Silva ainda não estava aos comandos do PRR.

Mas esta quarta-feira, a ministra recebeu em São Bento a comissão independente que avalia a execução do PRR e que já tem pronto o primeiro relatório.

Não fossem as melhorias que o relatório exige e o dia teria sido perfeito para a ministra do PRR, já que Portugal recebeu o segundo cheque de Bruxelas, o que só foi conseguido até agora por outros quatro países.