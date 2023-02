Depois de ter sido submetido a dois tratamentos de quimioterapia em Portugal, precisava de um transplante de medula para vencer a doença. Toda a família – incluindo os pais e os três irmãos – fizeram testes de compatibilidade.

E os resultados trouxeram esperança: a irmã Mariana, de 9 anos, era “100% compatível”. Chegou a ser marcada uma data para realizar o transplante, mas os procedimentos acabaram por ser cancelados porque a leucemia voltou. O transplante só pode ser feito quando a doença estiver em remissão.

O pai Tomás Lamas é médico intensivista no hospital Egas Moniz e na CUF Tejo e, perante a impossibilidade de realizar o transplante, procurou por todo o mundo uma solução para o filho . Encontrou-a em Tel-Aviv, Israel: o Sheba Hospital, o único estabelecimento de saúde a realizar tratamento com células Car-T em crianças.

Em agosto, a família rumou a Israel para realizar o tratamento com células Car-T. O pedido foi remetido à Direção-Geral de Saúde (DGS) que aprovou a realização do tratamento em Israel e, posteriormente, o transplante em Portugal. Os resultados foram positivos: a doença do jovem Tomás ficou em remissão. No entanto, antes de conseguirem realizar o transplante, a leucemia voltou e o transplante acabou por não acontecer.

“Como resultou no passado, vamos fazer novas CART Cells, uma terapêutica que usa o sistema imunitário do Tomás para combater a leucemia sem a toxicidade da quimioterapia”, partilharam em novembro do ano passado. Mas para isso precisavam de conseguir angariar 350 mil euros para pagar o tratamento Cart Cells, seguido de transplante em Israel.

E em apenas quatro dias, e graças à solidariedade de muitas pessoas, conseguiram o valor total.

Tomás estava agora na China, onde já teria começado a fazer tratamentos de quimioterapia, mas acabou por não resistir. Tinha 11 anos.