Atraso nas obras do IP3 indignam comissão de utentes

O IP3, entre Viseu e Coimbra, ainda não foi requalificado e a comissão de utentes está indignada com o atraso no início dos trabalhos em parte do traçado.

Em 2018, as obras no IP3 eram anunciadas pela primeira vez. Desde aí que algumas intervenções avançaram, mas grande parte não saiu do papel.

A associação de utilizadores diz-se enganada, tal como milhares de condutores diariamente.

No IP3, no traçado que fica no distrito de Viseu, 2022 foi o único dos últimos quatro anos em que não se registaram vítimas mortais em acidentes.

Porém foi também o ano em que a tendência de descida terminou e o número de sinistros voltou a aumentar .

Tal como números de feridos graves e ligeiros: 94 acidentes e 44 feridos, três em estado grave.

Contactada a Infraestruturas de Portugal, o Projeto de Duplicação do IP3 entre Santa Comba Dão e Viseu encontra-se em fase de verificação da conformidade ambiental na Agência Portuguesa do Ambiente.

Só depois disso é que a IP poderá lançar o concurso e empreitada.

Para a comissão de utilizadores são muitos entraves para uma obra urgente.

Em 2023, só no distrito de Viseu já aconteceram vários acidentes, o mais grave vitimou um jovem de 20 anos.