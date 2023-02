BE acusa Governo de hipocrisia em relação à violação da lei do aborto no SNS

O Bloco de Esquerda acusa o Governo de hipocrisia em relação à violação da lei do aborto no Serviço Nacional de Saúde. O Ministro da Saúde diz que não tinha conhecimento.

O ministro da Saúde negou por duas vezes saber que há hospitais do Serviço Nacional de Saúde que se recusam a realizar abortos a pedido da mulher, tal como a previsto na lei.

Um desconhecimento do ministro que, para o Bloco de Esquerda, nada mais é do que hipocrisia. O Bloco de Esquerda exige a audição do ministro da Saúde no Parlamento com caráter de urgência.

O PS já anunciou que vai chamar Graça Freitas para justificar a situação.