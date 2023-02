Mais de 60% dos partos realizados em 2021 nos privados foram por cesariana

Mais de 60% dos partos realizados em 2021 nos hospitais privados foram por cesariana. No Serviço Nacional de Saúde, este número foi inferior a metade.

Os dados foram revelados na segunda-feira pela Entidade Reguladora da Saúde, que adianta de mais de 37% dos 75.468 partos realizados em 2021 foram por cesariana.

No Serviço Nacional de Saúde a percentagem de cesarianas no total de partos foi de 30,7%, enquanto nos hospitais privados e sociais foi 65,9%.

Dos 75.568 partos realizados em 2021, 60.759 foram em hospitais públicos e os restantes 14.709 decorreram em unidades for a do SNS.

Segundo a ERS, há três instituições que, ao longo de todo o ano, não realizaram nenhum parto natural. Foi o caso do Hospital Particular de Viana do Castelo, do Hospital Privado da Boa Nova, em Matosinhos, e do Hospital Privado de Vila Real.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, já tinha anunciado que serão encerradas as maternidades que não cumprirem as normas da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde.

Ainda assim, mais de 80% dos nascimentos realizaram-se no Serviço Nacional de Saúde. A maioria na região de Lisboa e do Porto.

No mesmo ano, a ERS contabilizou ainda 321 óbitos fetais e neonatais em Portugal continental. Em relação aos óbitos maternos, em 2021, ocorreram três em Portugal continental.