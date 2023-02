António Costa reforça que habitação é uma das prioridades do Governo

António Costa assegura que a habitação sempre foi uma prioridade para o Governo e recusa estar a construir a casa “pelo telhado”.

No dia em que o Conselho de Ministros aprova novas medidas sobre a habitação, o primeiro-ministro destaca, num artigo de opinião no Jornal Público, o trabalho feito pelo Executivo desde 2015 e recorda as principais políticas de habitação aprovadas e atualmente em vigor.

“Este é mais um passo no percurso que temos vindo a percorrer desde que propusemos uma Nova Geração de Políticas de Habitação, após década e meia em que as políticas públicas se limitaram à fé na liberalização dos arrendamentos e nas baixas taxas de juro”, escreve o primeiro-ministro

António Costa fala num” trabalho de formiga” que o Governo tem vindo a desempenhar ao longo de sete anos.

“Não podemos baixar os braços. Erguemos os alicerces necessários para podermos afirmar hoje, com confiança, que não começámos pelo telhado. A Habitação foi sempre uma prioridade para nós e hoje [quinta-feira] damos mais um passo importantíssimo na sua consolidação como pilar do Estado Social”, prossegue.

Sem revelar o que vai ser aprovado esta quinta-feira, o chefe de Governo relembra que o Plano de Recuperação e Resiliência constitui um marco fundamental de investimento na área da habitação.