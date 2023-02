Ministro admite hipótese de outros hospitais custearem aborto de quem recorreu ao privado

O ministro da Saúde esteve esta sexta-feira em Matosinhos no arranque de obras e inaugurações de unidades de saúde familiar, que dará resposta a 15 mil utentes.

Outros hospitais poderão custear aborto de quem recorreu ao privado

Pizarro falou sobre o caso da mulher que teve de recorrer ao privado depois de não ter conseguido consulta no hospital Santa Maria: dando a garantia que em breve serão tomadas "medidas de correção" para os casos de dificuldades no acesso à interrupção voluntária da gravidez. Admitiu ainda que gostava que outros hospitais seguissem o exemplo do Santa Maria, que vai custear o procedimento de Interrupção Voluntária da Gravidez dessa mulher que teve de recorrer ao privado.



“Não tenho nenhuma dúvida que as senhoras que tenham enfrentado situações similares, recorrendo aos hospitais utilizando este exemplo, que pode ser que este exemplo frutifique junto das outras unidades públicas, tenho a expectativa que estamos a falar de casos pontuais, porque os números globais parecem indicar que o serviço nacional de saúde tem correspondido a sua obrigação, assegurar o acesso a interrupção voluntária da gravidez”, afirmou o ministro da Saúde.

Ministro tranquilo depois de França deixar de exigir testes a viajantes da China

França, decidiu que a partir de 16 de janeiro ia deixar de ser necessário aos viajantes vindos da China um teste à covid-19, de resultado negativo, realizado menos de 48 horas antes da chegada ao país, medida implementada no início de janeiro. Enquanto que em Portugal até final de fevereiro as medidas de controlo da covid-19 aplicadas aos voos provenientes da China, que incluem a testagem aleatória de passageiros à chegada e a obrigatoriedade de um teste negativo no embarque.

"Medidas em vigor até ao dia 28 de fevereiro, estamos em contacto com as instituições da União Europeia, e avaliaremos no devido tempo se mantemos ou não as medidas depois de 28 de fevereiro, dizer que os resultados que obtivemos até agora nos deixam muito tranquilos, não parece haver nada na evolução pandêmica na China que justifique uma especial preocupação na União Europeia", afirmou o ministro da Saúde com tranquilidade.



Ainda esta sexta feira, o ministro inaugurou a unidade de saúde familiar Godinho de Faria, em S. Mamede de Infesta, a funcionar desde o início do mês e que garante a prestação de cuidados assistenciais a cerca de 17 mil utentes.