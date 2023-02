O padre Anastácio Alves foi acusado de cinco crimes de abusos sexuais contra menores. Depois de ter desaparecido da Madeira, onde era pároco, tentou apresentar-se, esta quinta-feira, na Procuradoria-Geral da República (PGR) para ser constituído arguido. Mas não foi recebido, entretanto a própria PGR explicou o que se passou.

“No processo não foi determinada pelo magistrado titular a emissão de mandados de detenção nacionais ou internacionais, pelo que se revelava inviável a detenção do arguido, o que, aliás, nunca foi, pelos advogados presentes, veiculado como sendo o motivo da sua deslocação à PGR”, sustenta a PGR, em comunicado.

Confirmando que os advogados do “arguido José Anastácio Alves, acompanhado deste e de jornalistas, deslocaram-se, pela tarde do dia de ontem”, quinta-feira (16 de fevereiro) à PGR onde, refere, “verbalizaram pretender que o seu constituinte ‘fosse constituído arguido e no