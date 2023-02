País

Parecem brinquedos mas não são, GNR alerta para perigo das bombinhas de Carnaval

Frederico Correia/SIC Notícias

Diz-se que no Carnaval ninguém leva a mal, mas este é um perigo real, sobretudo para os mais novos. Por isso, a GNR foi a uma escola em Mangualde mostrar as jovens que as bombinhas de Carnaval não são um brinquedo.