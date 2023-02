Dezenas manifestam-se em Felgueiras contra exploração de lítio

Dezenas de pessoas manifestaram-se este sábado na Lixa, no concelho de Felgueiras, contra a inclusão da região no concurso para prospeção e pesquisa de lítio. A população está preocupada com as consequências ambientais.

Com cartazes, bombos e concertinas, dezenas de pessoas juntaram-se no centro da Lixa para, uma vez mais, defenderam a terra. Em causa está a zona de Seixoso-Vieiros, uma das escolhidas para a prospeção do lítio que, segundo vários movimentos terá consequências ambientais devastadoras.

No ano passado, o Movimento Seixoso-Vieiros escreveu uma carta aberta a Marcelo Rebelo de Sousa, onde manifestava várias preocupações. Pediu ao Presidente da República, que tomasse medidas no sentido de excluir este território da lista de prospeções. A resposta não chegou e a população teme que o projeto vai poluir o ar.

Também o presidente da Junta de Freguesia de Agilde, uma das aldeias mais próximas que poderá ser mais afetada, se juntou à manifestação.

No início do mês, António Costa defendeu que Portugal e Espanha se deviam unir e cooperar na exploração de lítio, por terem as maiores reservas da Europa. O lítio é um recurso natural imprescindível para a produção de baterias, que poderão ser usadas em computadores, telemóveis e sobretudo para carros elétricos.