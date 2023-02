Obras na linha do Norte provocam atrasos na circulação dos comboios

As obras de modernização de parte do troço entre Espinho-Gaia, na Linha do Norte, têm causado perturbações na circulação dos comboios. As queixas dos passageiros multiplicam-se e há quem planeie a viagem já a contar com o atraso do costume.

Com um investimento de 80 milhões de euros, as obras de modernização da linha do Norte, que começaram em julho de 2020, pretendem garantir maior segurança, aumentar a capacidade e sobretudo reduzir o tempo.

Contactada pela SIC, a Infraestruturas de Portugal justifica que o atraso da obra no troço Espinho-Gaia deve-se aos impactos decorrentes não só da pandemia, como também da guerra na Ucrânia. Isto porque o mercado da construção ficou fortemente afetado e atrasou o fornecimento dos materiais.

A entidade estima que a conclusão dos trabalhos aconteça até final deste ano.