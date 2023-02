Há manifestação de professores, mas Fenprof participa na marcha contra aumento do custo de vida

Apesar de este sábado haver uma manifestação de professores em Lisboa, Mário Nogueira participou na marcha contra aumento do custo de vida que decorria ao mesmo tempo na capital.

O líder sindical explica que desde o início que que é subscritor do movimento e "como é evidente" não ia deixar de estar. Mário Nogueira afirma que este sábado era dia de estar ao lado das pessoas que “trabalham, trabalham e empobrecem sempre”.

Acrescenta que enquanto professores e Fenprof entendeu que deveria ser solidária com o movimento.

Milhares de pessoas encheram este sábado a rua de São Bento, em Lisboa, ecoaram a reivindicação de "uma vida justa" e concentraram-se junto à Assembleia da República, onde exigiram "fazer parte da decisão" e "políticas concretas" para responder à crise.

Promovida pelo movimento cívico Vida Justa, a manifestação começou pelas 15:00 na praça Marquês de Pombal, onde se concentraram centenas de pessoas, arrancou pelas 15:45, quando a chuva começou a ameaçar a mobilização, mas sem sucesso, e chegou pelas 17:00 ao parlamento com "cerca de 10 mil pessoas", segundo dados da organização.

"Todas e todos, por uma vida justa" foi a frase que encabeçou o percurso da manifestação, onde estiveram pessoas de todas as idades, inclusive famílias, vindas de várias zonas da Grande Lisboa, e que contou com a presença de deputados de BE, PCP e Livre na Assembleia da República.