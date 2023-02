Missão portuguesa da NATO: fragata com 168 militares partiu de Lisboa

A fragata Bartolomeu Dias partiu este domingo de Lisboa para integrar a missão da NATO no norte da Europa.

O navio da Marinha portuguesa vai estar destacado na Força Naval Permanente da NATO no mar do Morte e no báltico até dia 25 de junho.

A cerimónia contou com a presença da ministra da Defesa Nacional que disse acreditar que se trata de uma operação decisiva.

Helena Carreiras afirmou que Portugal tem dado todo o apoio à Ucrânia no plano humanitário, financeiro e político, e garantiu que irá continuar a prestar a ajuda necessária àquele país.