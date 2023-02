Turismo em Aveiro bateu recordes em 2022

A cidade considerada por muitos a "Veneza portuguesa" é um dos exemplos da recuperação pós-pandemia. Os números já são melhores que em 2019 graças ao turismo interno mas também de países como Espanha e Brasil.

Em Aveiro, os moliceiros e os ovos moles são as principais atrações dos turistas. O ano de 2022 serviu para se baterem recordes, com o número de dormidas superiores à registadas em 2019, que até então era o melhor ano do turismo.

"Nós crescemos quase 9% em dormidas, superamos a velha mítica fasquia das 400.000 dormidas num ano.", revelou o presidente da Câmara Municipal de Aveiro.

Para o crescimento do turismo na cidade tem contribuído o aumento da oferta no setor da restauração e do alojamento local.

"Em 8 anos Aveiro passa de 30 camas para 2.500 camas de alojamento local, portanto é um contributo fundamental porque na outra dimensão de hotelaria tradicional, nós não temos hotéis novos. Este ano, durante este primeiro semestre vai abrir a nossa primeira unidade hoteleira de 5 estrelas.", disse José Ribeiro Esteves.

Isabel apostou num alojamento local há apenas 8 meses e garante que tem sido um sucesso. O pico de visitas é atingido nas épocas altas, como agosto, fim do ano e Páscoa.

"O verão foi muito bom, tivemos cerca de 100% de ocupação, depois a partir de setembro/outubro começamos a ter algum decréscimo.", garantiu a proprietária do alojamento local.

A maioria dos turistas continua a ser de nacionalidade portuguesa. Seguem-se os espanhóis, franceses e cada vez mais brasileiros.

Aveiro é este ano o município convidado da Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre de quarta a domingo, na FIL. Em 2024, a cidade dos ovos moles será Capital Portuguesa da Cultura.