Concluído túnel que liga as futuras estação do Metro de Lisboa entre Estrela e Santos

Está concluído o túnel do metro de Lisboa que vai ligar a futura estação da Estrela à estação de Santos. A linha circular, com mais de 2 quilómetros de extensão, deverá começar a funcionar em outubro do próximo ano.

Terminaram as escavações da futura estação da Estrela. O troço que faz a ligação a Santos vai poder entrar na fase final de acabamentos.

A obra arrancou no início de 2021. Em maio do ano passado ficou completo o túnel até ao Rato e agora até Santos.

Só no primeiro ano a nova linha circular do metro de Lisboa deverá levar 9 milhões de passageiros. Das ruas deverão sair cerca de 3 milhões de veículos.

A obra conta com um investimento de mais de 330 milhões de euros, a maior parte cofinanciado por fundos europeus e cerca de 90 milhões pelo orçamento do Estado.

A ampliação da linha pode refletir-se em 400 novos postos de trabalho.