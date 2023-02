EPAL utiliza água contaminada da Valada do Tejo para consumo em Lisboa

No âmbito do projeto “Forever Polution Project”, um consórcio europeu de jornalistas, descobriu-se que a Valada do Tejo é o local em Portugal onde existe maior concentração de químicos nocivos para a saúde.

O projeto "Forever Polution Project" é um consórcio europeu de jornalistas que identificou, pela primeira vez, os locais na Europa onde existem as maiores concentrações de um dos compostos químicos mais nocivos para a saúde as PFAS.

São mais de 17.000 os locais que o consórcio de jornalistas "Forever Polution" identificou por estarem contaminados pelos PFAS, mais conhecidos como químicos eternos.

Esta substância serve para tornar os produtos antiaderentes, impermeáveis e resistentes e são utilizados em produtos de consumo, espumas de combate a fogos, ou processos industriais e de tratamento de resíduos.

Apesar de serem invisíveis a olho nu, são extremamente perigosos para a saúde e é na Valada do Tejo que se dá a maior concentração de químicos eternos em Portugal.

A pesca é cada vez mais escassa e os banhos estão interditos. No entanto, a EPAL continua a usar a água para consumo na região da Grande Lisboa.

Segundo os dados agora publicados, a água do Tejo na Valada está contaminada com 3.200 nanogramas por litro, um valor que já é considerado grave.

A SIC tentou contactar a Empresa Portuguesa das águas de Lisboa, mas até ao fecho desta reportagem não obtivemos resposta.

Durante alguns anos a EPAL publicava os níveis de poluição do Tejo, mas quando os números aumentaram os valores deixaram de ser afixados.

A associação de defesa do rio, proTEJO, defende que grande parte destes químicos são provenientes de Espanha, uma vez que não são produzidos em Portugal.

Na Valada, a pesca é hoje uma miragem, numa altura em que a falta de peixe se reflete na restauração. Os ambientalistas pedem agora estudos para perceber a gravidade da situação.

Agora, a União Europeia pretende banir os químicos eternos até 2025, tendo e conta que cientistas e ambientalistas são unânimes.

No entanto, a retirada destes químicos das zonas contaminadas é extremamente difícil e são operações com um elevado custo financeiro.

Resta agora esperar pelos estudos e pela redução da utilização destes químicos. Quanto à contaminação já provocada é praticamente irreversível.