Centro Hospitalar Médio Tejo reabre unidade de cuidados cardíacos e fecha "ciclo covid-19"

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) reabre na sexta-feira, em Abrantes, a Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos (UCIC), assinalando "a fase de recolocação de toda a atividade" pós-pandemia de covid-19.

"É, de facto, um marco relevante, porque assinala a fase de recolocação de toda a atividade do pós covid-19 nos três hospitais do CHMT", disse esta quinta-feira à Lusa Casimiro Ramos, administrador do centro hospitalar que agrega os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, todos no distrito de Santarém.

O gestor lembrou que houve a necessidade de "deslocalizar serviços entre unidades" hospitalares "para ter o hospital de Abrantes dedicado praticamente à covid" e que "faltava um único serviço voltar à normalidade", a Cardiologia.

Nos últimos três anos, recordou ainda, "os doentes mais críticos tinham de ser transportados para uma outra unidade, nomeadamente para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, para que pudessem ser tratados na Unidade de Cuidados Intensivos".

"Os doentes cardíacos com mais de 65 anos representam cerca de 9% das intervenções cirúrgicas [no CHMT] , e a nossa população (…) necessita de uma resposta com duas vertentes importantes e que passam por uma resposta ao doente crítico em Abrantes, com os cuidados intensivos cardíacos também em Abrantes e com as intervenções programadas em Torres Novas", acrescentou o responsável.