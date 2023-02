Mariana Mortágua: "Não foi preciso convencer-me a avançar. Sou uma pessoa de convicções fortes"

Esta noite, no Linhas Vermelhas, na SIC Notícias, confessou que não foi pressionada para avançar para a liderança do Bloco de Esquerda, deixou elogios à atual coordenadora e garantiu estar preparada para substituir Catarina Martins.

“Não foi preciso convencer-me a avançar. Sou uma pessoa de convicções fortes”, disse a candidata à coordenação do BE, acrescentando que a decisão foi ponderada, pensada e preparada.

O anúncio surge duas semanas depois de a ainda coordenadora do BE, Catarina Martins, ter revelado que vai deixar a liderança do partido na Convenção Nacional de 27 e 28 de maio, que decorrerá em Lisboa.