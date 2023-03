“Aldrabão!”: o momento em que Costa é confrontado por professores em protesto

António Costa foi recebido com protestos de professores em Matosinhos. Cerca de 200 docentes esperaram pela chegada do primeiro-ministro ao Teatro Municipal Constantino Nery. À entrada, António Costa teve de se desviar de uma manifestante mais exaltada que se aproximou de dedo em riste.

António Costa esteve esta terça-feira em Matosinhos para uma sessão de esclarecimentos sobre o novo programa de habitação. No local, o secretário-geral adjunto do PS, João Torres, tentou, em representação do partido, acalmar os docentes.

Os professores exigem "ser ouvidos" por António Costa, afirmou Vladimiro Campos, professor no Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto.