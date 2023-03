Equipa do serviço de urgência do hospital Beatriz Ângelo apresenta demissão

Onze chefes de equipa serviço de urgência geral do hospital Beatriz Ângelo , em Loures, apresentaram, esta quarta-feira, a demissão. O pedido acontece no dia em que a urgência pediátrica encerra durante o período noturno , entre as 21:00 e 09:00, e aos fins de semana.

“Depois de com elevado esforço e sentido de dever, termos superado uma pandemia que exigiu a todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) o melhor dos seus profissionais, vivemos um presente de desespero por escassez de recursos humanos e olhamos para o futuro com enorme preocupação e desacreditação”, pode ler-se.

O profissionais de saúde destacam a “saída recorrente de especialistas do Serviço de Medicina Interna do Internamento e da Equipa Dedicada do Serviço de Urgência Geral” que tem “marcado” os últimos meses. Avisam que, por essa razão, as equipas estão “com poucos elementos e cada vez com menos diferenciação", o que se reflete "nos cuidados aos doentes”.

“Apesar dos múltiplos pedidos de resolução desta situação, das inúmeras escusas de responsabilidade dos elementos das equipas, da saída de tantos profissionais, nada foi feito a não ser pedir a estes profissionais, já cansados, que façam mais e mais horas."

Na sequência da demissão, o bastonário da Ordem dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) anunciaram que visitam esta quarta-feira o hospital. Jorge Roque da Cunha diz que o número de pediatras em funções é “insuficiente” para assegurar as escalas. Dos oito pediatras no serviço, duas estão em licença de maternidade.

Em 2022, o hospital Beatriz Ângelo passou a ser parte da gestão pública do Serviço Nacional de Saúde, depois de 10 anos em regime de parceria público-privada (PPP).

Fecho das urgência pediátrica entra em vigor esta quarta-feira

O hospital Beatriz Ângelo anunciou esta terça-feira que o serviço de urgência pediátrica ia passar a funcionar apenas no horário diurno - entre as 09:00 e as 21:00 - e aos fins de semana. Esta decisão foi justificada pela “dificuldade de preenchimento das escalas”.

O Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo, juntamente com a Direção Executiva do SNS e com o Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, decidiu que a partir de dia 1 de março vai ter novos horários para os serviços de pediatria.

“Com o objetivo de garantir previsibilidade e segurança aos utentes, (…) informa que a partir desta quarta-feira, dia 1 de março, o Serviço de Urgência Pediátrica desta unidade passa a funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 9:00 e as 21:00”.

A decisão é “transitória” e advém da “dificuldade e preenchimento das escalas que não foi possível ultrapassar”, segundo informa o hospital.

Para colmatar as dificuldades, e de acordo com as informações já divulgadas pelo Ministério da Saúde, vai ser apresentado o plano de reorganização dos Serviços de Urgência Pediátrica da Área Metropolitana de Lisboa na próxima semana.