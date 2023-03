País

Lula da Silva já não vai discursar na sessão solene do 25 de Abril

MARIANA GREIF

Augusto Santos Silva garante, no entanto, que o Presidente do Brasil vai ser recebido no Parlamento, numa sessão solene de boas-vindas. Ao que a SIC apurou, a cerimónia pode acontecer a 24 ou 25 de Abril.